Feestjaar voor 100 jaar Scouts en Gidsen Landen wordt zaterdag afgetrapt Vanessa Dekeyzer

06 september 2019

13u06 2 Landen Scouts en Gidsen Sint-Joris Landen bestaan 100 jaar en dat wordt een heel jaar gevierd. Zaterdag 7 september wordt de Kick-Off gegeven. Op het Marktplein verschijnt er een heus scoutsdorp, waar de hele dag iets te beleven valt. Je kan ook proeven van een lekker scoutsbier. ’s Avonds is er een gezellig samenzijn met kampvuurklassiekers om 20.30 uur aan het Schildershof.

20 november 1919. Op die dag, nu bijna 100 jaar geleden, werd de scoutsgroep Sint-Joris Landen boven de doopvont gehouden. Pieter-Paulus Rubens, kapelaan in Landen, was al enkele jaren een drijvende kracht in de patronaatswerking, waar de parochie voorzag in vorming en ontspanning voor de Landense jeugd. Scouting sprak heel wat oudere patronaatsjongens aan en Rubens vond enkele Landense middenstanders als ‘beschermheren’ om de werking te ondersteunen.

Tot op de dag van vandaag is het Schilderhof de uitvalsbasis van de scoutsgroep en een plaats waar honderden kinderen hun eerste stappen in scouting gezet hebben. “In het weekend van 22 tot en met 24 november vieren we het ontstaan van onze groep met een eeuwfeest”, zegt Karen Vanderwaeren en Céline Baivy van Scouts en Gidsen Sint-Joris Landen. “Tijdens de vrijdagavond wordt het pop-up museum geopend met een kleine voorstelling van de geschiedenis van onze groep. Gedurende de rest van het weekend kan je hier een kijkje komen nemen. Op zondag, vanaf 7 uur organiseren we verschillende wandeltochten langs belangrijke plaatsen die in de geschiedenis van onze scoutsgroep voorkomen.”

Het feestjaar wordt nog verder gezet op zaterdag 25 april tijdens Sint-Joris met spelmomenten tussen jong en oud. “Het jubileumjaar wordt afgesloten op een kamp in de Eifel en tot slot organiseren we voor alle oud-leiding van onze groep een ‘kamp van toen’. Dit zal plaatsvinden van zondag 26 juli tot donderdag 30 juli, in dezelfde regio als het groepskamp. Iedereen die zich geroepen voelt om nog eens met z’n allen te gaan kamperen, met ‘alles’ erop en eraan, kan al een gaatje in de agenda vrijhouden.”