Europese subsidie voor een jongerenplek in Landen Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

17u28 2 Landen In een van de bestaande loodsen op de EMI-site van Landen wordt er een ruimte ingericht die veelzijdig gebruikt kan worden. Er is onder meer plaats voor een jeugdhuis. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met het ‘box in the box’-principe waardoor het oorspronkelijk karakter van de loods behouden kan blijven.

De stad Landen had voor dit jaar een investeringsbudget voorzien, maar kan nu rekenen op een extra 65.000 euro subsidie vanuit Europa. Het project viel in de prijzen bij LEADER+ omwille van de brede gedragenheid en het potentieel die het biedt voor de jeugd, zowel nu als in de toekomst.

“Met dit project willen we de Landense jongeren een ontmoetingsplek geven die naargelang de noden anders ingericht kan worden. Het wordt dus een plek niet alleen voor jongeren maar ook door jongeren”, zegt Saartje Ieven (L’anders), schepen van Jeugd.

Bij het uitwerken van dit project werden al verschillende partnerorganisaties betrokken zoals de Landense jeugdraad, de diensten jeugd, cultuur en jongerenwelzijn van de stad Landen, jeugdverenigingen, jeugdopbouwwerk en Rock Landen. “Het wordt een plaats om samen te kunnen zijn, om creativiteit te laten ontspruiten. Duurzaamheid en zorg voor elkaar waren al van in het begin belangrijke thema’s. Dat een jonge Landense architect, Jérôme Decaffmeyer, die zich actief inzet voor de jeugd, de architect is van dit project is de kers op de taart”, besluit schepen Ieven.