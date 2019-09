Esperanza de Perros viert éénjarig bestaan met hondenwandeling Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

11u00 2 Landen Esperanza de Perros viert op zondag 6 oktober zijn eerste verjaardag met een hondenwandeling in Laar. De organisatie wist op amper één jaar tijd een liefdevolle thuis te vinden voor maar liefst 105 honden.

“Esperanza de Perros is een heel kleine Belgische organisatie, die verschillende asielen en honden in Spanje en Portugal helpt en ondersteunt”, klinkt het. “Ons doel is zoveel mogelijk straathonden,vooral verwaarloosde en mishandelde honden, te redden. We helpen door honden die ter adoptie staan, te promoten via onze pagina en zo hopelijk snel een gouden mandje te vinden. En daarnaast is er een meter- en peterschap, waarbij men maandelijks een bijdrage stort naar keuze voor een hond naar keuze. Zo kan men meehelpen van op afstand voor onder meer medische kosten en medicatie.”

Zondag 6 oktober wordt het eenjarig bestaan gevierd met een hondenwandeling. Iedereen is welkom om 13 uur aan de Tiendschuur, Heuvelhofstraat 2A in Laar. Je kan ook zonder hond mee wandelen en er is mogelijkheid tot het maken van een ritje met de huifkar.