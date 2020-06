Gesponsorde inhoud Eindelijk mag Tania haar nieuwe koffieshop open doen DDH

14 juni 2020

14u12 7 Landen Koffieshop de Flying Coffee op het stationsplein in Landen kon eindelijk de deuren van hun nieuwe thuis opendoen na de coronoacrisis. Na drie jaar op een andere locatie moest uitbaatster Tania Sterkendries (51) haar verhuisplannen even uitstellen maar eigenlijk kwam de lockdown een beetje als een cadeau want “anders hadden we de verbouwingswerken nooit afgekregen.”

Drie jaar lang baatte Tania samen met haar zoon Maurits (23) een koffiebar uit elders in de gemeente maar nog voor corona besliste ze te verhuizen naar het Stationsplein. “Het plan was nog even open te blijven op de oude locatie en terwijl het nieuwe gebouw in te richten maar door corona moesten we sluiten en dat was misschien wel een goede zaak. Het gaf ons meer tijd om de nieuwe shop deftig in te richten want we deden alles zelf, op de ruwbouw na. Misschien was het anders nooit op tijd gelukt”, zegt de uitbaatster die vroeger in de luchtvaartsector werkte. “Ik was 18 jaar actief op de luchthaven van Zaventem, eerst voor Sabena en later voor Brussels Airlines. Mijn koffieshop heb ik dan ook ingericht in het luchtvaartthema met heel veel verwijzingen naar de sector. Zelfs mijn ontbijten heb ik genoemd naar de verschillende soorten tickets op een vliegtuig. Met het faillissement van Swissport denk ik vaak aan mijn ex-collega’s en besef ik hoe goed mijn keuze destijds geweest is om te switchen van job”.

Al veel klanten over de vloer

Na de opening vorige maandag mag Tania niet klagen want de klanten vinden duidelijk wel de weg naar haar zaak. “Ik ben blij met de opkomst want de meeste vaste klanten komen terug en ook al zijn sommigen nog een beetje onwennig, ze zijn blij mekaar opnieuw te zien. Ik heb ook weinig moeten inboeten aan capaciteit. Uiteindelijk moest 1 tafel weg en de zetel die we hadden staan voor de gezelligheid ruimde plaats voor een gewone tafel. Ik ben vooral blij dat ik mijn passie voor koffie kan blijven delen”.

Die passie ontstond toen ze zelf een koffietje ging drinken en even later de oprukkende koffiebars ontdekte. “Dat was toch net leuker dan een koffie te gaan drinken in een gewone taverne. Even later lonkte een cursus barista die ik met succes volgde. Ik ben ook heel blij dat mijn zoon die passie deelt waardoor de opvolging wellicht verzekerd is”.

Veel meer dan koffie

Intussen zorgt Tania ook voor veel meer dan enkel koffie. In haar zaak kan je terecht voor een pannenkoek, wafels of anders lekkers. Je kan bij haar trouwens een ontbijtmand bestellen die je ook vindt in luxe uitvoering. “Naast de gebruikelijke koffiekoeken beleg, pistolets en een koffiekan krijg je dan ook vers fruitsap, pancakes en een fles bubbels. Wij zijn in de regio overigens gekend voor ons vroeg openingsuur. Al vanaf 6 uur kan je bij ons terecht”, glundert Tania die maar 1 grote zorg heeft. “Ik hoop echt dat er geen tweede coronagolf komt zodat we onze zaak nu verder kunnen uitbouwen”.