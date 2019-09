EERSTE SCHOOLDAG: GO! Wonderwijs Waasmont zoemt het nieuwe schooljaar in Vanessa Dekeyzer

02 september 2019

14u26 0 Landen Basisschool Wonderwijs Walshoutem en Waasmont verwelkomden de ouders en kleuters met een lekker ontbijt. Zo konden ze op een fijne manier met elkaar kennismaken.

In Walshoutem startten de leerlingen met verhalen over bijen. Samen maakten ze een knutselwerk en kreeg elke graad een eigen spreuk: voor de eerste graad was dat ‘Jij hoort erbij’, voor de tweede graad ‘Jij bent bijzonder’ en voor de derde graad ‘Bee amazing’.

“In het wijkschooltje in Waasmont nodigden we na het ontbijt de ouders uit om deel te nemen aan onze eerste activiteit van het nieuwe schooljaar: het bijenspel”, zegt directeur Greet Malcorps. “De ouders en kleuters werden verdeeld in groepjes en moesten allerlei leuke opdrachtjes uitvoeren, bijvoorbeeld een kroon maken voor de bijenkoningin of een bijenpad volgen. Deze activiteiten zijn natuurlijk niet lukraak gekozen. Het hele jaar door werken we rond bijen. Zo willen we de mensen bewust maken van het nut van deze dieren en tonen hoe wij hen kunnen helpen. Niet alleen de kinderen zullen hieraan meewerken, ook ouders en grootouders kunnen doorheen het jaar aan ons jaarthema mee uitwerken. Wij vinden de betrokkenheid van de ouders en grootouders belangrijk.”

“Als kers op de taart mogen we de kinderen van het zesde leerjaar en de derde kleuterklas verwelkomen in drie nieuwe klaslokalen! Heel de zomer werd er hard doorgewerkt door het bouwteam en het schoolteam om onze kinderen een nieuwe thuis te geven”, besluit directeur Malcorps.