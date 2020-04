Eerste patiënt in Landens schakelzorgcentrum Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

16u38 0 Landen Sinds dinsdag is het schakelzorgcentrum in de Villa op domein ’t Park echt van start gegaan. De eerste patiënt is er opgenomen en zal er met de beste zorgen omringd worden.

“De solidariteit in Landen is immers groot. Zo is er hard gewerkt om het schakelzorgcentrum operationeel te maken”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Bovendien hebben er zich maar liefst 70 vrijwilligers, onder meer verzorgenden en verpleegkundigen, aangeboden om het schakelzorgcentrum in de Villa mee te ondersteunen.”

In een schakelzorgcentrum worden mensen opgenomen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten maar die, omwille van diverse redenen, nog niet naar huis kunnen. Landen werkt voor het schakelzorgcentrum samen met Tienen. In Tienen worden patiënten besmet met COVID-19 opgenomen bij de Broeders Alexianen, patiënten die niet besmet zijn met COVID-19 worden in Landen verzorgd.