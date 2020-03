Een vijftal Landenaren zit in quarantaine Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

15u28 38 Landen Elke dag wordt een twintigtal patiënten doorverwezen naar de centrale medische raadpleging van de huisartsen in domein ‘t Park. De artsen onderzoeken de patiënten op mogelijke Covid-19 besmetting.

Wanneer de toestand van de patiënt ernstig is, wordt deze voor testen doorverwezen naar het ziekenhuis. Voor Landen is de vaststelling door middel van de testen in het ziekenhuis minimaal. “Daarnaast verblijft momenteel een vijftal Landenaren thuis in quarantaine. Geen enkele Landenaar is in een kritieke medische toestand”, klinkt het in een bericht van de stad.

De artsen verwachten dat de komende dagen er meer vaststellingen zullen komen. “Om die reden wordt met aandrang gevraagd om alle richtlijnen zeer nauwgezet op te volgen. Er is geen reden voor paniek, maar het opvolgen van alle maatregelen is absoluut noodzakelijk”, klinkt het.