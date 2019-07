Dronken man die krantenwinkel probeert te overvallen in september voor rechtbank Kristien Bollen

De politie kreeg woensdagavond rond 18.30 uur melding dat er zich een dronken man bevond op de trein die zou toekomen in het station van Landen. Hij zou in het bezit zijn van een steekwapen. De ambulanciers die ook ter plaatse kwamen, konden de man niet tegenhouden toen hij zich wou onttrekken van medische zorgen. De ambulanciers vertelden de politieploeg dat de man naar de krantenwinkel in het station was gestapt. De politie ging de krantenwinkel binnen en zag dat de man de uitbaatster lastigviel en een dreigende houding aannam. Hij wilde twee blikjes bier meenemen maar kon niet betalen en toonde zijn mes. Het vouwmes lag op de toonbank toen de politie de krantenwinkel binnenkwam. De man, een 31-jarige uit Hannuit, werd onmiddellijk gearresteerd. Het parket dagvaardde de verdachte meteen in toepassing van het snelrecht. Hij zal begin september voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen op verdenking van poging tot winkeldiefstal met geweld, bezit van een verboden wapen en bedreiging.