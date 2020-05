Drie vrachtwagens botsen op elkaar, E40 afgesloten voor verkeer Kristien Bollen

14 mei 2020

14u05 198 Landen Door een ongeval waarbij drie vrachtwagens betrokken raakten, ter hoogte van Walshoutem bij Landen, is de snelweg in de richting van Brussel versperd en werd ook afgesloten voor alle verkeer. Wie van Luik naar Brussel wil, rijdt beter via Hasselt.

Op de middag wilde een vrouw een wanhoopsdaad plegen door van een brug over de E40 in Lincent, vlak bij Walshoutem, te springen. Twee vrachtwagens merkten de dame op en konden tijdig stoppen. De vrouw sprong toch maar overleefde de wanhoopsdaad. Een andere vrachtwagenchauffeur merkte echter te laat op dat twee collega’s voor hem gestopt waren en reed op hen in. De ravage was enorm. Een deel van de lading van een vrachtwagen geladen met bruiswater kwam op de rijbaan terecht. De dame raakte gewond en werd net als één van de chauffeurs naar het ziekenhuis gebracht.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be

