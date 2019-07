Doek valt over het gemeenschapscentrum Amfi. “Betreuren dat verenigingen zomaar op straat worden gezet”, reageert men bij oppositiepartijen Open Vld en N-VA Vanessa Dekeyzer

03 juli 2019

15u27 3 Landen De stad Landen zegt de huur voor het gemeenschapscentrum Amfi in de Stationsstraat, pal tegenover over het stadhuis, op. Oppositiepartijen Open Vld en N-VA betreuren die beslissing en vragen het bestuur om deze te herbekijken. “Je zet de verenigingen niet zomaar in de kou”, aldus gemeenteraadslid Bart Jan De Vos (N-VA).

Amfi, gelegen in de Stationsstraat 30, kent een rijke voorgeschiedenis als evenementenzaal (De Ton) en werd in 2000 nog voor meer dan één miljoen euro gerenoveerd om volledig in orde te zijn met de laatste voorschriften inzake veiligheid, toegankelijkheid en geluidsisolatie. Vanaf 2008 werd het pand uitgebaat door de stad, die het huurde van de eigenaar, bvba Kardi. “In juni 2018 werd de huur door het toenmalig bestuur nog verdergezet met de optie om het vanuit de stad over te kopen. De huidige meerderheid maakt hier een einde aan”, zegt raadslid Iris Vander Schelde (Open Vld).

Intensief gebruikt

Het gebouw omvat een polyvalente zaal, vergaderzalen en sinds vorig jaar werd ook de brasserie vooraan gehuurd om deze ter beschikking te stellen van de jeugd in afwachting van een definitief jeugdhuis. “De zalen worden zéér intensief gebruikt door allerhande verenigingen”, stelt Bart Jan de Vos, voormalig schepen van Cultuur. “Wij betreuren dat de verenigingen zomaar op straat worden gezet en dat deze ingrijpende beslissing zelfs niet is voorgelegd op de verschillende bevoegde adviesraden, terwijl het nieuwe bestuur zegt hard in te zetten op burgerparticipatie.”

Het stadsbestuur stelt als toekomstig alternatief de kantine van sportcomplex Sparta in de Karel de Grotelaan voor. “Hierbij wordt wel vergeten dat dit gebouw absoluut niet aan dezelfde normen voldoet als de Amfi, die bijvoorbeeld een Vlarem II-vergunning heeft, essentieel voor het regelmatig gebruik van versterkte muziek zoals fuiven, live optredens en dansoptredens”, klinkt het bij Open Vld en N-VA. “In GC Amfi kunnen dergelijke activiteiten onbeperkt en zonder overlast naar de buurt worden georganiseerd. In de kantine kunnen maximaal twaalf van dergelijke activiteiten doorgaan, en mogelijk met overlast. Bovendien zal de verhuur minder flexibel en mogelijk kostelijker zijn voor de verenigingen daar het nieuwe tariefreglement enkel een verhuur per dag voorziet in plaats van per drie uur en er ook een verwarmingstoeslag van 50 euro is voorzien.”

“Het huidige bestuur is van mening dat het verder blijven huren van Amfi een veel te dure optie is”, zegt waarnemend burgemeester Gary Peeters (CD&V). “Een maandelijks huurbedrag van 3.000 euro uitgeven terwijl er maar 1.200 euro inkomsten tegenover staan, is een onverantwoorde investering. Het is veel verstandiger om ons eigen patrimonium te gebruiken voor de verschillende activiteiten. Onze verenigingen laten we helemaal niet in de kou staan. Diegenen die al een boeking hadden bij Amfi, werden aangesproken en konden kiezen voor een alternatieve locatie tegen dezelfde voorwaarden.”

“We bieden alternatieven aan die minstens even goed, mogelijk zelfs nog aantrekkelijker zijn, zoals de kantine van Sparta en binnenkort ook de villa van domein Het Park, een unieke plek waar de verenigingen en de Landenaren hun bijeenkomsten en feestjes in stijl kunnen organiseren”, gaat Gary Peeters verder. “Verder zullen we ook in onze deelgemeenten trachten om zalen ter beschikking te stellen. En uiteraard gaan we deze legislatuur werk maken van de inrichting van de B-loods. Het wordt een polyvalente evenementenhal, waar iedereen zal gebruik van kunnen maken.”