Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

16 december 2019

18u51 0

Bewoners van een huis in de Waasmontstraat in Landen stelde maandagmiddag vast dat dieven getracht hadden in te breken. De deur vertoonde ter hoogte van het slot verschillende inkepingen, doch raakten de dieven de woning niet binnen.