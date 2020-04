Dieven gaan aan de haal met mondmaskers, handschoenen en handgel uit auto van zorgkundige Kristien Bollen

19u15 8 Landen Zorgkundige Magali Luysterman (34) uit Landen schrok zich dinsdagochtend een hoedje. De dame merkte dat dieven haar voorraad handschoenen, mondkapjes en ontsmettende handgel uit haar wagen gestolen hadden. Geen braaksporen te bemerken maar al haar beschermend materiaal dat ze zo hard nodig heeft om haar job te kunnen uitoefenen om mensen op een veilige manier te verzorgen in coronatijden was verdwenen. Gelukkig had haar werkgever nog een kleine voorraad om haar verder te helpen. “Wie in godsnaam doet nu zo iets?”, vraagt de dame zich gefrustreerd af.

Magali ging dinsdag met volle teugen terug aan het werk. “Ik had zondag en maandag vrij. Twee dagen van welgekomen rust. Toch ga je met volle moed terug aan de slag. Toen ik mijn wagen stapte die ik in de Neerwindenstraat, de straat tegenover ons huis, had geparkeerd merkte ik op dat de tas naast me verdwenen was. In die tas zaten dus een 100-tal handschoenen, een 20-tal mondkapjes en anderhalve fles ontsmettende hangel. Aan mijn auto zelf waren helemaal géén braaksporen zichtbaar. Heel vreemd.”

Niet een alleenstaand geval

Voor Magali was dit een echte opdoffer. “Wie in godsnaam doet nu zo iets ?” vraagt de dame zich af. “Net in deze tijden dat we deze basis-benodigdheden, niet zozeer om onszelf te beschermen misschien, maar vooral onze patiënten te kunnen beschermen tegen het vreselijke Covid-19. Wat kan de dief hiermee doen ? Is er zo een panische angst en egoïsme om enkel zichzelf te kunnen beschermen? Ik weet het niet”, zucht Magali. Toch blijkt het geen alleenstaand geval te zijn. Van een collega die wat verderop woont vernam ik dat ook zij het slachtoffer was geworden van een diefstal uit haar wagen. Net als bij mij waren er nergens sporen van braak aan de wagen vast te stellen.”

Gelukkig voor Magali en haar patiënten kon ze bij haar werkgever I-mens nog een stapeltje handschoenen, mondkapjes en wat ontsmettende handgel verkrijgen.