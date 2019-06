Dieven forceren achterdeur maar raken woning niet binnen Kristien Bollen

24 juni 2019

Bewoners van een huis in de Bormansstraat in Landen stelden bij hun thuiskomst zondagavond rond 19.30 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders forceerden het slotplaatje van de achterdeur maar raakten de woning niet binnen. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.