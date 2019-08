Dieven doorzoeken school maar maken niets buit Kristien Bollen

20 augustus 2019



In een school in de Grootveldstraat in Landen stelde men maandagvoormiddag rond 8.50 uur vast dat dieven een kasseisteen door een raam gegooid hadden om de school binnen te dringen. De daders doorzochten verschillende lokalen, maar toch werd er op het eerste zicht niets gestolen.