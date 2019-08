Dieven bezoeken twee woningen in zelfde straat Kristien Bollen

07 augustus 2019

19u11 0

Een bewoner van een huis in de Pansaerstraat in Landen stelde deze ochtend rond 7.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden een raam achteraan de woning en konden verschillende electro-toestellen en geld uit de portefeuilles van de bewoners buit maken. Ook in het huis erlangs stelde men deze ochtend een inbraak vast. Dieven wisten ook hier een raam te forceren en namen electro-toestellen en enkele gsm’s mee. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.