Dief steelt geld uit bewoonster zorgcentrum Kristien Bollen

26 november 2019

In het woonzorgcentrum aan de Oscar Huysecomlaan in Landen stelde men maandagvoormiddag rond 11.20 uur op dat er geld gestolen was uit een kamer van een van de bewoonsters. Uit bewakingsbeelden bleek een man op de bewuste kamer te zijn binnengedrongen. De beelden werden overgemaakt aan de politie die de zaak verder onderzoekt.