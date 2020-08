Dief dringt café binnen door paneel in raam voor airco weg te halen Kristien Bollen

12 augustus 2020

In een café aan het Stationsplein in Landen stelde men dinsdagochtend rond 8.45 uur vast dat er ingebroken was. De dief drong de zaak binnen door een paneel, waarin de uitlaat van een mobiele airco in voorzien was, weg te schuiven. De zaak werd grondig doorzocht. Er verdwenen tien pakjes sigaretten, twee flessen melk en twee blikjes Red Bull. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke dader.