Death By Coconut mag naar internationale finale van Emergenza Vanessa Dekeyzer

02 juli 2019

15u09 6 Landen Death By Coconut heeft de Belgische finale van Emergenza, de grootste live bandwedstrijd, gewonnen en dat tot grote blijdschap van de bandleden Christof Dunon, Christophe Gilen, Joris Brugmans and Thomas Vinck uit Landen en Sint-Truiden. “Dit hadden we nooit durven dromen!”

“Veel beginnende bands delen waarschijnlijk onze mening dat het tegenwoordig zeer moeilijk is om nog mooie podiumkansen te vinden”, zegt Christophe Gielen van Death By Coconut. “Dus zoals velen zoeken wij het internet af om nieuwe opportuniteiten te vinden. Zo zijn we terecht gekomen bij Emergenza. Na inschrijving kregen we een mail met de mededeling dat we geselecteerd waren om mee te doen aan de eerste ronde. Die vond plaats op 10 november, in La Légia in Luik (een boot). Daar was het heel belangrijk om veel volk mee te nemen, aangezien de winnaars werden geselecteerd op basis van handjes tellen. Dus wij dachten: we zetten een bus in, nodigen onze vrienden uit, en we maken er gewoon een mooie avond van. Dat heeft dan ook geloond, want we waren geselecteerd om verder te gaan naar de volgende ronde, de regionale finale.”

Die vond plaats op 8 juni in de Reflektor, een concertzaal in Luik. “Opnieuw hebben wij vele vrienden meegenomen met een bus, ook al werden de bands daar beoordeeld door een jury. Compleet onverwacht werden we tot de winnaar van 12 bands uitgeroepen. De volgende halte was de nationale finale in La Madeleine in Brussel, afgelopen weekend. We gingen er zonder enige verwachting naartoe, want wie had kunnen dromen dat we ook daar als beste band zouden worden uitgeroepen!”

Europese tour

De band mag nu naar de internationale finale op het Taubertal festival in Duitsland in augustus. “Dat is een festival dat kan vergeleken worden met Rock Werchter of Pukkelpop. Daar zullen we het moeten opnemen tegen alle finalisten van de andere landen. De winnaar krijgt een grootse promotionele Europese tour aangeboden. Het is dus tot nu toe al een mooi parcours geweest en we zijn enorm blij dat we nog altijd in de wedstrijd zitten. Maar dat was ons nooit gelukt zonder de onverminderde steun van onze fans. We kunnen wel zeggen dat het meest aangename aan deze wedstrijd al onze vrienden waren die zijn komen supporteren en altijd zorgden voor ambiance op de bus. Bedankt aan allen!”

Meer info over de band kan je vinden op https://www.facebook.com/DeathByCoconutBand/.