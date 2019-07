De enige mannelijke opruimcoach van België Kenny Vanermen ziet klantenbestand groeien. “Goed kunnen opruimen, is geen uitsluitend vrouwelijke of mannelijke eigenschap.” Vanessa Dekeyzer

01 juli 2019

16u04 0 Landen Kenny Vanermen (37) uit Landen houdt al van in zijn kindertijd van opruimen. Hij maakte van deze passie zijn beroep en richtte zijn eigen opruimbedrijfje Structured op. “Ik ben de enige man in Vlaanderen die dit doet”, zegt hij. “Mensen kijken er soms van op, maar eigenlijk is er niets vreemd aan, want goed kunnen organiseren en opruimen, is geen uitsluitend vrouwelijke of mannelijke eigenschap.”

Kenny is van kinds af aan al gefascineerd door opruimen. “Mijn boeken waren altijd netjes geordend van klein naar groot. Ik moest dat niet van mijn ouders, ik vond dat gewoon zelf belangrijk. Mijn speelgoed opruimen, was voor mij dus geen enkel probleem. Ik deed niet liever.”

Vandaag heeft Kenny zelf twee kinderen, die graag veel uitpakken bij het spelen. “Dat mag zeker van mij. Kinderen moeten kinderen kunnen zijn en spelen. Maar wanneer het spelen gedaan is, moeten ze wel alles opruimen.” Daarvoor heeft Kenny de speelkamer uitgerust met gelabelde dozen, zodat zijn kinderen perfect weten waar ze wat moeten opbergen. En ook in de keuken staat alles netjes gelabeld in de kasten, van kruidenpotje tot vleeswarendoosje. “Wanneer alles mooi geordend staat, brengt dat rust in mijn hoofd.”

Dat gevoel wil Kenny doorgeven aan andere mensen. “In deze jachtige samenleving hebben mensen niet altijd de tijd om op te ruimen. En dan kan het al snel gaan ontsporen en ziet men het bos door de bomen niet meer. Ik bied met Structured de oplossing: ik ruim in de plaats van mensen op.” Kenny volgde hiervoor eind 2017 een opleiding opruimcoach bij Barking Dogs van Sara Van Wesenbeeck. “Ik besloot hierna mijn eigen bedrijfje op te richten en dat kent stilaan heel wat succes, in die mate dat de combinatie met mijn andere job als IT’er zwaar begint door te wegen. Misschien kan ik dus binnenkort voltijds aan de slag als opruimcoach. Dat zou fantastisch zijn!”

“De klanten die bij mij terechtkomen, hebben al alles uit de kast gehaald om wat orde in hun huishouden te krijgen, maar slagen daar maar niet in en zijn radeloos. De redenen hiervoor kunnen heel uiteenlopend zijn, soms ook psychologisch. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik ben vaak eigenlijk het laatste redmiddel. Het is dan ook belangrijk dat je luistert naar de mensen en uitpluist wat voor de mensen een oplossing kan zijn. Ik ga dus niet alleen opruimen. Ik help de klant sorteren en breng structuur aan, zodat ze mij in de toekomst niet meer nodig hebben.”

Kenny moet soms één ruimte in een woning aanpakken, zoals een garage, een slaapkamer of een bureau, maar het kan ook zijn dat een hele woning onder handen moet genomen worden. “In dat laatste geval pak ik rustig ruimte per ruimte aan. Samen met de klant maak ik drie hoopjes: weggooien, weggeven of houden. Wat weggegeven mag worden, gaat naar De Kringwinkel SPIT. Wat weggegooid mag worden, doe ik ook zelf weg, zodat er geen rommel meer achterblijft.”

Kenny is naar zijn weten de enige mannelijke professionele opruimer in België. En dat heeft zo zijn voordelen. “Geen enkele klus is fysiek te zwaar. Anderzijds denk ik dat vrouwen misschien iets meer een decoratieve touch aan het opruimwerk kunnen toevoegen. Maar ik ervaar tot nu toe enkel positieve reacties. Wanneer de klanten het eindresultaat zien, zijn ze altijd heel gelukkig. Soms wenen er ook mensen van geluk. Door hen een proper huis te geven, kunnen ze een nieuwe start in hun leven maken. Ik ben blij dat ik hen die nieuwe start mag geven.”

Meer info vind je op www.structured.be en www.facebook.com/structuredprofessionalhomeorganizing.