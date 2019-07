Dan toch lek in de leiding van De Watergroep gevonden vdt

05 juli 2019

11u24 5 Landen Het water in de Watertorenstraat, die sinds woensdagochtend deels blank staat, zou dan toch niet afkomstig zijn van bronnen, maar van een lek in een leiding van de Watergroep.

“We hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veiligheidshalve nog extra testen gedaan en hebben ontdekt dat het toch om een lek in ons leidingnet gaat”, zegt Raissa Verstrynge, deskundige communicatie bij De Watergroep. “Het leidingnet in die omgeving is zeer complex en er zijn effectief ook bronnen aanwezig, dus vandaar de verwarring.”

De leiding werd afgesloten en De Watergroep probeert vandaag de exacte locatie van het lek te bepalen. “De klanten in de omgeving zullen hiervan geen hinder ondervinden”, aldus Raissa. Hoeveel water er de voorbije dagen verloren ging, is niet meteen duidelijk. “Helaas is het onmogelijk om dat exact te becijferen, maar door het afsluiten van de betrokken leiding zou het probleem nu opgelost moeten zijn”, aldus Raissa. “We hebben er alles aan gedaan om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen, maar door de complexiteit van het net, de locatie en het feit dat er wel degelijk bronnen aanwezig zijn, was dit helaas niet zo eenvoudig.”