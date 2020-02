Daags na instorting muur vaardigt burgemeester Debroux bevel uit tot sloop deel van de woning Vanessa Dekeyzer

07 februari 2020

17u58 0 Landen Burgemeester Gino Debroux (L’anders) heeft het besluit ondertekend dat het deel van de woning in de Dorpsstraat in Attenhoven, waarvan woensdagochtend een vijf meter hoge muur instortte, binnen de 15 dagen moet gesloopt worden. Buurman Eddy Vanmunster, die de brokstukken in zijn tuin en in zijn veranda kreeg, is tevreden.

Het gezin van Eddy bekomt nog steeds van de gebeurtenissen. Woensdag om 8.40 uur viel een muur van een woning van vijf meter hoog plots naar beneden. De stenen kwamen terecht in de tuin van buurman Eddy Vanmunster en tegen diens veranda, die zwaar beschadigd geraakte. “We hebben met vijf personen acht uur lang gekuist in onze woning en alles is nu opgeruimd. Uiteraard moet de veranda nog hersteld worden.” Buiten in de tuin moeten de brokstukken nog blijven liggen. “Er zijn te veel risico’s om daar nu te gaan opruimen”, aldus Dirk. “De voorlopige stuttingswerken zijn gebeurd. Nadat de achterbouw van de buurman is opgeruimd worden nog meer stuttingswerken uitgevoerd.” Intussen heeft Gino Debroux een burgemeestersbesluit ondertekend dat de eigenaar verplicht om een deel van de woning van Eddy’s buurman te slopen. “Het gaat om de linkerbijbouw vooraan en de muur en schuur achteraan”, verduidelijkt de burgemeester. De stabiliteitsingenieur van de brandweer kwam tot de conclusie dat de bijbouw aan de woning en de achterliggende schuur te onstabiel zijn. Het betreft een oude woning waarvan de muren op zand zijn gebouwd, zonder echte funderingen dus. Het gezin van Eddy hoopt alvast dat hier een gevolg zal gegeven worden.