Coronavrij woonzorgcentrum Oleyck laat vanaf 18 mei weer beperkt bezoek toe Vanessa Dekeyzer

11 mei 2020

15u07 10 Landen Nadat er de afgelopen weken enkel coronatests werden afgenomen bij personen die ziektesymptomen vertoonden, was het vorige week aan WZC Oleyck om een volledige controle te ondergaan. Alle bewoners en personeelsleden van het woonzorgcentrum werden getest op Covid-19. Vandaag kwam het verlossende resultaat: van de 155 afgenomen stalen, testte niemand positief.

Eddy Vandenbosch, schepen van OCMW, is tevreden met het resultaat. “We hoorden al langer dat het goed ging met de bewoners in WZC Oleyck. Maar je hebt pas 100 procent zekerheid als er een algemene testcampagne gebeurd is bij alle personeelsleden en bewoners. Een welgemeende proficiat voor het WZC-personeel is hier op zijn plaats. Sinds het prille begin heeft de directie ingezet op een strikt preventieve aanpak.”

Samen met dokter Achten, de coördinerend en raadgevende arts van het woonzorgcentrum, werden procedures uitgewerkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook een bezoekverbod maakte deel van die aanpak uit. “Dankzij deze gezamenlijke inspanning kunnen we de deur van het woonzorgcentrum vanaf 18 mei weer op een kier zetten voor bezoek”, zegt schepen Vandenbosch.

Voorzichtig blijven

“We zijn fier dat het harde werk van het personeel zijn vruchten heeft afgeworpen”, reageert Brenda Ladangh, dagelijks verantwoordelijke van WZC Oleyck. “Maar we zijn ons er ook van bewust dat dit een momentopname is en dat we voorzichtig moeten blijven. We mogen niet vergeten dat dit een uiterst kwetsbare doelgroep is. Daarom blijven we de preventieve richtlijnen strikt volgen en zal het bezoek enkel onder strikte voorwaarden mogelijk zijn.”

Zo kan het bezoek, bij voorkeur steeds dezelfde gezonde persoon, in de eerste periode één keer per week en enkel op een weekdag langskomen op afspraak. De ontmoeting vindt plaats in een bezoekersruimte op de gelijkvloerse verdieping, die zo werd ingericht dat de bewoners en de bezoekers maximaal beschermd zijn. “We zetten momenteel ons intern bezoekersreglement op punt en zullen dit in de loop van de week bezorgen aan de familieleden”, besluit Brenda.