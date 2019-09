Cirk Publiek brengt ontwapenende charme naar Landen vdt

06 september 2019

13u22 0 Landen De zomerbraderie in Landen wordt op zaterdag7 september in een feestelijk jasje gestoken. Van 14 tot 18 uur strijkt Cirk Publiek neer in de Stationsstraat met animatie en muziek.

“Niemand is veilig voor de ontwapenende charme van de Madammen van Ipanema, die de braderie met zwoele Braziliaanse klanken verwarmen”, zegt Gary Peeters, schepen van Cultuur e n Feestelijkheden. “Met hun slaginstrumenten trommelen ze de zon in uw hart tevoorschijn. In flamboyant rood en zwart brengen ze een eigenzinnig repertoire dat swingt van plezier, waar het past in een vrolijke choreografie.”

Halverwege de Stationsstraat staat een mysterieus mini-theater garant voor een surrealistische reis met kleine grappige verhaaltjes, voor jong en oud. Tussendoor zijn de steltenlopers op hoog niveau actief en zorgt een rondreizende goochelaar voor circus à la carte. Als tussendoortje tonen ze zelf regelmatig een paar moeilijke oefeningen. Kom dus zeker kijken naar deze act op hoog niveau! En zie je enkele vreemde gezichten en rare kapsels, rep je dan maar naar het Metamorfosium, waar moeders, vaders, kinderen en anderen zich een nieuwe look kunnen laten aanmeten.