Centrum Therapeutisch Paardrijden opent nieuw sensorisch belevingspad

28 augustus 2019

16u58 0 Landen Bij aanvang van de CTP-dag, de jaarlijkse opendeurdag van het Centrum Therapeutisch Paardrijden, zal de schepen Saartje Ieven (L’anders) een sensorisch belevingspad officieel openen.

“Dat is een omloop op de sportterreinen van Attenhoven waar de dagelijkse werking van CTP gevestigd is”, zegt Paul Vlayen van CTP. “Op dit belevingspad staan tal van speeltuigen en toestellen, waar de ruiters te paard zintuiglijk gestimuleerd worden.”

Het pad is opgedeeld in verschillende thema’s. Zo is er een gedeelte met visuele prikkels, een ander gedeelte met auditieve prikkels en een gedeelte met tactiele prikkels.”Het concept werd bedacht en uitgewerkt door Celia Wuyts, studente Readaptatiewetenschappen, als eindproef voor haar opleiding en kreeg de ondersteuning van Mimi Celis van de Wibi-stichting. “Het pad blijft ook na de CTP-dag uitbreiden”, zegt Paul. “Er is genoeg ruimte voor meerdere, nieuwe spel- en andere sensorische elementen. In het nieuwe schooljaar zullen studenten van Sociale Readaptatiewetenschappen zich nog meer op het sensorisch stimuleren voor personen met een beperking of hulpvraag verdiepen.”