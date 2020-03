Burgemeester Gino Debroux (L’anders) is geraakt door zoveel solidariteit in zijn stad Vanessa Dekeyzer

24 maart 2020

17u14 8 Landen Burgemeester Gino Debroux (L’anders) zegt onder de indruk te zijn van de grote spontane solidariteit die er in Landen ontstaan is als gevolg van de coronacrisis. “Het is echt hartverwarmend.”

“Op sociale media zie je regelmatig allerhande helpende initiatieven verschijnen van mensen die boodschappen doen voor andere mensen, mondmaskers maken, witte lakens uithangen en applaus geven voor mensen in de zorg en noem maar op. Ook vanuit de stad zijn we er voor alle Landenaren. Alhoewel we fysiek gesloten zijn, blijven onze diensten maximaal telefonisch en digitaal bereikbaar. Via het digitaal loket op onze website kan je een aantal documenten en attesten aanvragen en voor heel dringende zaken blijven we bereikbaar na afspraak”, aldus Debroux.

Op www.landen.be/coronacrisis wordt alle info over de coronacrisis te bundelen en actueel te houden. “We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan de situatie. Zo richten we een boodschappendienst op voor mensen met een verhoogd medisch risico die niet tot in de winkel of apotheek geraken en geen netwerk hebben om het voor hen te doen. Aanvragen kan je telefonisch doorgeven op het nummer 011/69.05.24”, zegt burgemeester Debroux. “We hebben ook een callcenter opgericht waar burgers terecht kunnen met hun vragen op een centraal nummer 011/88.03.30. Alle (hulp)vragen kan je stellen via corona@landen.be.”

Ook de huisartsen maximaal worden maximaal ondersteund. “Zo hebben we bij de uitbraak van de coronacrisis heel snel een algemene consultatieruimte ingericht op domein ’t Park en volgen we de situatie daar van heel dichtbij op”, aldus Debroux. “Hierbij nog een warme oproep: wie op één of andere manier zijn of haar steentje wil bijdragen, mag altijd een mailtje sturen naar corona@landen.be, alle vrijwillige hulp is welkom. Op die manier leggen we een poule van vrijwilligers aan, die kunnen bijspringen indien nodig!”