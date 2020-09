Brandweer rukt uit voor vergeten pan op het vuur DDH

15 september 2020

17u30 1 Landen De brandweer van Landen rukte maandagavond uit voor een brand in een appartement in de Attenhovestraat.

De brandweer kwam rond 21.40 uur ter plaatse. Er was een enorme rookontwikkeling maar gelukkig ging het niet om een echte brand. De bewoner had een pan met vlees op het vuur laten staan. Bij het incident vielen geen gewonden en de bewoner kon terug naar zijn flat nadat brandweer voldoende had geventileerd.