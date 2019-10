Brandweer ruimt kilometers lang oliespoor Kristien Bollen

01 oktober 2019

19u07 2

Op de Hannuitsesteenweg in Landen werd dinsdagochtend rond 8.30 uur een oliespoor aangetroffen. Helaas beperkte het oliespoor zich niet tot de steenweg maar liep verder via het Marktplein, de Statiestraat tot in de Kerkstraat. Brandweerlui snelden ter plaatse om het wegdek te reinigen.