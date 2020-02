Brandalarm wekt bewoners tijdig Kristien Bollen

13 februari 2020

20u05 2

Bewoners van een huis in de August Robeynsstraat in Landen werden in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.45 uur gewekt door het brandalarm. In een kamer op het eerste verdiep was er vuur ontstaan. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. Mogelijk ontstond het vuur accidenteel in de woning die men momenteel aan het renoveren is. Bij het incident bleef iedereen ongedeerd.