Brand in appartement, bewoner ter controle naar ziekenhuis Kristien Bollen

04 oktober 2019

18u50 4

In de Joncker-Janlaan in Landen is deze voormiddag rond 10.20 uur brand uitgebroken in een appartement. Hulpdiensten snelden ter plaatse. In het appartement was een zware rookontwikkeling, de 49-jarige bewoner werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had het accidentele vuurtje waarbij een tafel had vuurgevat snel onder controle. De woning werd geventileerd.