Bouw van Plopsaqua Landen-Hannuit gaat de hoogte in Vanessa Dekeyzer

07 november 2019

11u44 2 Landen Op de werf van het nieuwe Plopsa-waterpark op de grens van Hannuit met Landen is onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt. Na de grondwerken is nu ook gestart met de staalstructuur van het gebouw.

Plopsaqua Landen-Hannuit, het tweede waterpark van de Plopsa Group, krijgt meer vorm. De bouw van de staalstructuur van de hal waarin het waterpark zich zal bevinden, is gestart. In mei van dit jaar waren ook de grondwerken al aangevat. Als alles volgens plan verloopt, opent Plopsaqua Landen-Hannuit eind 2020 de deuren.

De plannen voor de tweede Plopsaqua-vestiging werden in februari vorig jaar officieel voorgesteld. Het goedkeuren van alle nodige vergunningen nam ruim een jaar in beslag. Voor de goedkeuring waren aanpassingen aan het gebouw nodig om het waterpark beter in de omgeving te laten passen. Later is ook een capaciteitsuitbreiding nodig voor de watertoevoer naar het waterpark.

Maya de Bij en Bumba

Plopsaqua Landen-Hannuit zal veel gelijkenissen vertonen met Plopsaqua De Panne, dat in 2015 opende. Er komen onder meer een golfslagbad, een wild river, een waterspeeltuin en meerdere spectaculaire glijbanen. Het waterpark komt in het teken te staan van twee Studio 100-figuren: Maya de Bij en Bumba.

“Er zullen ook Plopsa-figuren langs de Ravel (fietspad) van Landen naar PlopsAqua geplaatst worden om zo al onmiddellijk de beleving te hebben voor wie met de fiets er naartoe rijdt”, zegt Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Volgende maand zitten we samen met de TEC om afspraken te maken rond het openbaar vervoer.”

Wat er met het oude zwembad zal gebeuren, na ingebruikname van het Plopsabad, wordt ook stilaan duidelijk. “Het oude zwembad valt binnen een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Molenberg dat zal opgesteld worden”, zegt burgemeester Debroux. “De bedoeling is dat de site bestemd wordt voor sport en recreatie. Sowieso zal het gebouw op termijn moeten gesloopt worden.”