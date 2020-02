Boom en kabels belandden op de rijweg van de N80 Vanessa Dekeyzer

16 februari 2020

14u07 0 Landen De N80 is ter hoogte van Walshoutem al sinds zondagochtend 10.30 uur afgesloten voor het verkeer. Storm Dennis zorgde daar voor omgewaaide bomen en straatverlichting.

De steenweg is nog steeds afgesloten. De omgevallen boom is geruimd, maar de elektriciteitskabels versperren nog de rijweg. “Fluvius moet nieuwe palen komen zetten en de elektriciteit weer aansluiten”, zegt bewoonster Daphne Bollen. “Ik denk dat we de inhoud van onze koelkast zullen moeten weggooien.”

Ook her en der in het Hageland wordt er melding gemaakt van omgewaaide bomen en tuinhuisjes en weggevlogen dakpannen. Volgens weerman Hugo Mathues van de Ransberg (Kortenaken) passeert het koufront rond 19 à 20 uur vanavond in het Hageland met dan mogelijk de felste rukwinden.