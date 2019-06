Boete voor weerspannigheid op trein KAR

03 juni 2019

Een man heeft een boete opgelegd gekregen van 200 euro voor weerspannigheid in een treinwagon in het station van Landen in oktober 2017. Josef W. veroorzaakte problemen waardoor agenten moesten tussenkomen. W. verkeerde in beschonken toestand. Een minnelijke schikking om vervolging te vermijden, negeerde hij. De man werd in het verleden al veroordeeld voor vermogensmisdrijven, smaad en inbreuken op de wapenwetgeving. Hij kreeg een geldboete van 200 euro.