Boer verliest mest op straat (maar ruimt het zelf op) Kristien Bollen

06 september 2019

In de Wingbergstraat in Landen kwam donderdagvoormiddag een deel mest op de rijbaan terecht. Politie kon snel de landbouwer identificeren. De man was in de buurt mest aan het uitvoeren op zijn gronden en was er zich niet van bewust dat een deel op de weg was terecht gekomen. Na het verder uitvoeren ging de boer zelf het wegdek reinigen.