Boekvoorstelling ‘Het Lànes dialekt-van Angin tot Zoaën’ Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

11u45 0 Landen De Landense auteur Claudy Winant heeft zijn nieuwste boek voorgesteld in de bibliotheek van Landen. Acht jaar werkte hij hieraan samen met de ‘wijze van Laâne’, waarvan intussen een aantal vrienden gestorven zijn, met name Staf Sterkendries en Arthur Borghs.

“Het gebruik van streektaal staat onder druk. Er zijn steeds minder sprekers en daarom vonden we het fijn om een overzicht te geven van ons Landense dialecten”, zegt Claudy Winant. Het boek staat vol leuke weetjes en toont de vaak verrassende verschillen van woordgebruik tussen de Landense dorpen. “We spreken in Landen dan ook over échte dialecten. Die hebben een heel lokale woordenschat en uitspraak en zijn typisch voor een strikt afgelijnd gebied, verschillend van dorp tot dorp.”

“Dialecten hebben het inderdaad moeilijk omwille van maatschappelijke veranderingen”, beaamt Gary Peeters (CD&V), schepen van Cultuur en geboren en getogen Landenaar. “Mensen bleven vroeger langer op dezelfde plek wonen en zo werd de lokale streektaal gemakkelijker van generatie op generatie doorgegeven. Nu hebben we in ons dagelijkse leven steeds minder nood aan ons eigen dialect waardoor woorden verdwijnen. Net daarom vind ik het geweldig dat er nu een boek verschijnt met een overzicht van deze waardevolle woordenschat.”

Het boek is te koop in de bibliotheek aan de prijs van 25 euro.