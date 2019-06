Bindkracht gaat ‘down to Station Racour’ vdt

07 juni 2019

13u49 0 Landen Zopas vond er een bijzondere uitwisseling plaats tussen vzw Bindkracht, een project voor mensen met een beperking in Landen, en het vakantieverblijf Station Racour in Landen. Zo beleefden de veertien jong volwassenen met een beperking van Bindkracht hun eigen ‘Down The Road’.

“Als innovatief project voor in Landen, zetten we onder andere in op een aangename wisselwerking met de samenleving. Het is niet zo vanzelfsprekend om gewoon leuke dingen te ondernemen in een maatschappij wanneer je een beperking hebt. Toch willen onze Bindkrachtbewoners ook wel eens graag een vakantietripje maken net zoals wij allemaal”, zegt Nadia Quintens van Bindkracht.

Huifkartocht

Hilde en Jo van Station Racour wilden Bindkracht graag daarmee helpen en trakteerden de jongeren op een meerdaags verblijf in hun prachtig ingerichte treinvakantiewoningen, gelegen aan de Ravel. “Daar konden we naar hartelust wandelen, fietsen en een fijn huifkartochtje maken”, aldus Hilde. “We vermaakten ons tijdens een gekke verkleedpartij en we verkenden het dorpje Racour waar we een restaurantbezoekje brachten. Op de tweede avond van ons verblijf gingen we lekker barbecueën op het perron van Station Racour en genoten we samen van het buitenleven.”

Vzw Bindkracht is een warme thuis voor jonge mensen met een beperking. “Aangezien ons project heel veel centjes nodig heeft, organiseren we allerlei benefiet-evenementen. We zijn dan ook heel dankbaar dat Hilde en Jo ons op deze manier steunden”, zegt Hilde nog.

Wil jij ook Bindkracht steunen, dan kan je altijd een gift doen op het nummer BE81 1450 4009 6324 met vermelding van ‘project Bindkracht’, of langskomen op een van de gezellige zomercafés in de Bindkrachtvilla in Walshoutem. Alle info vind je op www.vzwbindkracht.be.