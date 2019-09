Bezoekers DVC ’t Binnenhof genieten samen van nieuw lijflied Vanessa Dekeyzer

13u20 0 Landen De bezoekers van DVC ’t Binnenhof hebben sinds begin september een eigen lijflied. Hiervoor werkte het Landense dagverzorgingscentrum samen met de vzw Wederzijds Genoegen, een vereniging die inzet op verbindende projecten voor senioren.

Enkele weken geleden brainstormde de vzw samen met de cliënten en het personeel over de inhoud. Nadien werkte muzikant Marco de ideeën uit tot een echt lijflied. Het eindresultaat is een vrolijke meezinger die feestelijk werd voorgesteld aan de bezoekers van DVC ‘t Binnenhof. Het nummer met als centraal thema ‘een soepje van gezelligheid, een pudding van fijn verzet’ is ook terug te vinden op de Facebookpagina van DVC ’t Binnenhof.

Schitteren

”In ons dagverzorgingscentrum staat gezelligheid en een huiselijke sfeer centraal”, zegt Brenda Ladangh, DVC-verantwoordelijke. “Muziek speelt daar een grote rol in. De filosofie van vzw Wederzijds Genoegen is mensen laten schitteren en laten genieten van het samenzijn. Zij waren dus de perfecte partner om samen een liedje op maat van ’t Binnenhof te maken. Inhoudelijk straalt het liedje uit waar we als DVC voor willen staan: samen zijn en samen dingen doen, elkaar waarderen en respecteren zoals we zijn. De bedoeling is om er echt ons lijflied van te maken door het hier regelmatig samen met onze bezoekers te zingen. ”