Bewoner vergeet pot op vuur en vertrekt; brandweer kan erger voorkomen Kristien Bollen

04 oktober 2019

18u56 1

Hulpdiensten kregen deze voormiddag rond 11.40 melding van een brandalarm in de J. Ectorstraat in Landen. Bij aankomst van brandweer bleek niemand aanwezig in de woning. De spuitgasten moesten eerst het slot van de woning forceren om het huis binnen te raken. Eenmaal binnen bleek dat de bewoner een kookpot op het brandende vuur vergeten was en de woning had verlaten, met de rookontwikkeling vandien. De hulpdiensten konden dus een zware brand voorkomen, er werd een bericht achter gelaten voor de bewoner.