Betrapte winkeldief vlucht en laat gestolen goederen achter Kristien Bollen

10 juli 2019

19u00 0

In het warenhuis Aldi aan de Hannuitsesteenweg in Landen bood zich dinsdagnamiddag rond 15.15 uur een man aan met een zakje chips aan de kassa. Toen het personeel de man vroeg om zijn grote trolley die hij bij zich had te openen omdat ze dit wel verdacht vonden, zette de man het op een lopen. De trolley liet hij achter, die bleek volledig volgestopt zijn met cosmetica, douchegel en shampoo uit de winkel die hij had proberen te stelen. politie kon de verdachte niet meer in de buurt aantreffen.