Bestuurder gewond na aanrijding Kristien Bollen

30 juli 2019

17u26 3

In de Ardevoorstraat in Landen knalde voor nog ongekende redenen een bestuurder tegen twee geparkeerde wagens. De 36-jarige dame uit Hélécine raakte gewond. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling voor de nodige verzorging en verdere controle in Tienen.