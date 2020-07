Belevingscentrum mag weer open maar reserveren is noodzakelijk DDH

02 juli 2020

15u25 0 Landen Na het stedelijk zwembad mag nu ook Belevingscentrum Rufferdinge weer de deuren openen sinds 1 juli. Reserveren is wel noodzakelijk om het te bezoeken.

“Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit ‘coronaproof’ kan gebeuren en werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Volgens de richtlijnen mogen we telkens groepen toelaten van maximum 15 personen en daarom werken we met reservaties. Dat doe je via het nummer 011/ 88 34 68”, zegt schepen van toerisme Gary Peeters (CD&V)

Tijdens het toeristisch seizoen is het Belevingscentrum gesloten op maandag maar alle andere dagen, ook zon- en feestdagen, ben je er welkom van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Het toeristisch infopunt, dat zich ook in het oude molengebouw bevindt, is wel vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. Je kan er terecht voor meer informatie over de bezienswaardigheden en de wandel- en fietstochten die je kan maken in de stad en op het platteland in de buurt.