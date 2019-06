AtRuNe Cultuurt! vdt

07 juni 2019

11u56 0

Deze zomer en herfst organiseert AtRuNe vijf bijzondere concerten. Op 16 juni om 11 uur vindt in de Sint-Pietersbandenkerk in Attenhoven-Landen het eerste van deze reeks plaats. ‘The Landen Classical Players’ brengen er een gevarieerd kamermuziek-programma met werken van Telemann, de Boismortier, Bach en Haydn. De musici zijn: Lieve Goossens, Wim Vandenbossche en Toon Fret op dwarsfluit en Mathilde Wolfs op cello. Allen zijn ze verbonden aan uitmuntende professionele orkesten of docent aan Vlaamse conservatoria. Achteraf word je een gratis aperitief aangeboden en kan je rustig napraten met de artiesten.