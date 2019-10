Asielzoeker slaagt hoofdinspecteur vier maanden buiten strijd: 10.000 euro schadevergoeding Kim Aerts

31 oktober 2019

19u36 0 Landen Een man is veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij twee inspecteurs van de politiezone Landen ernstige slagen toebracht. Een hoofdinspecteur lag meer dan vier maanden in de lappenmand.

Richard N. werd op 16 december 2017 gearresteerd aan het station van Landen. Hij gedroeg zich zeer agressief en hij stelde zich weerspannig op tijdens het boeien. Eenmaal in het cellencomplex van het commissariaat toegekomen ging de driftkikker verder. N. deelde daarbij meerdere stampen uit aan de agenten. Een inspecteur had een bloeduitstorting en een gekneusde linkerknie. Zijn collega was er erger aan toe en was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt. Hij raakte 1 procent arbeidsongeschikt en voor 8 procent blijvend persoonlijk ongeschikt. N. liet verstek gaan tijdens het proces. Tijdens de feiten verbleef hij in een asielcentrum. De rechter veroordeelde de man tot zes maanden cel. N. moet aan de hoofdinspecteur een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.