Aperitiefconcerten AtRuNe worden erg gesmaakt vdt

09 juli 2019

13u32 0 Landen AtRuNe, een ongebonden vereniging die opkomt voor de belangen en noden van de inwoners van Attenhoven, Rumsdorp en Neerlanden, pakt dit jaar uit met een erg divers en ambitieus samengestelde concertenreeks.

Zopas bracht Ruud Hendrickx in de zonovergoten zomertuin van La Pradera in Rumsdorp ‘Poëzie op Maat’. Vier laureaten uit de kamermuziekklas van Georges Moreau van de Academie van Tongeren zorgden voor de muzikale intermezzo’s. Het werd een prachtige voormiddag waar woord en muziek elkaar op een spontane manier ontmoetten. En zopas trad de Jeugdconcertband van Landen onder leiding Quirijn Jammaer op. Een perfect voorbereid orkest, samengesteld uit prille tieners, verrasten het publiek, dat een plaatsje had weten te veroveren op het terras van brasserie De Rietgors. Maar ook een groot deel van het grasperk voor natuurpark De Beemden zat vol aandachtige luisteraars. “Nog zo jong en toch al zo bekwaam”, zei een van de toehoorders terecht. Dit concert kwam tot stand met de medewerking van ‘Vlaanderen Feest!.

“In het najaar staan er nog twee concerten gepland”, zegt Georges Moreau van AtRuNe. “Het eerste is het aperitief-brunchconcert in samenwerking met De Beekhoeve in Neerlanden op 15 september. Ruud Hendrickx brengt dan opnieuw een greep uit het rijke aanbod aan Nederlandstalige poëzie. Daarnaast is Frans Vanbekbergen een van onze gasten. Hij treedt op als solist op piano maar begeleidt voor de gelegenheid ook de bekende tenor-bariton Erik Dello. Op 12 oktober tenslotte ontvangen we trompetvirtuoos Benny Wiame en zijn strijkkwartet. Zij brengen ons een mix van klassieke en jazzy werken in de mooie en erg goed klinkende Sint-Pietersbandenkerk van Attenhoven.”

Dat de concerten zo’n succes zijn, heeft volgens Georges te maken met de laagdrempeligheid en de hoogstaande kwaliteit. “We willen dat iedereen naar onze concerten kan komen luisteren. Daarom hebben we gekozen voor een heel gevarieerd aanbod maar tegelijk hebben we ook heel bewust gekozen voor locaties die de mensen goed kennen en waar ze op andere momenten ook graag komen. Daarnaast hebben we gezocht naar kunstenaars op die op de een of andere manier verbonden zijn aan onze regio. De talrijke positieve reacties op de concerten tonen aan dat dit concept echt werkt.”