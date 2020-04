Ann en Sylvia willen met hun unieke winkel Eco Sisters mensen laten kennismaken met een duurzame levensstijl Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

12u03 0 Landen In Landen is de eerste verpakkingsloze winkel geopend: Eco Sisters. De twee vriendinnen Sylvia Rombaut en Ann Kennis zijn bijzonder fier op hun uniek concept voor de regio. “Wij willen de mensen graag laten kennismaken met een duurzame levensstijl.”

Eind 2015 opende Sylvia in de Stationsstraat 134 in Landen een zeepjeswinkel met leuke retrospulletjes onder de naam ‘t Schoon Gerief. Aangezien de producten ook ecologisch waren, kwam er ook meer en meer vraag naar herbruikbare producten. Het gamma werd langzaam aan uitgebreid met drinkbussen, potjes, verzorgingsproducten en andere zaken voor meermalig gebruik.

Elkaar aanvullen

In mei vorig jaar startte Ann op haar beurt, met de steun van Content uit Leuven, met een maandelijkse verkoop van droge voeding in bulk onder de naam Annders Winkelen. “Door de toenemende vraag en klanten die vanuit Zoutleeuw en Sint-Truiden maandelijks terugkeerden, hadden we het gevoel dat we elkaar meer en meer aanvulden als zussen, niet alleen op productvlak maar ook in ons ondernemen bleken we complementair”, aldus Sylvia en Ann. “Dit leidde begin dit jaar tot de beslissing om samen een winkel uit te baten met een permanent aanbod van beide productgamma’s en gezien de manier van samenwerking was de naam Eco Sisters snel gevonden.”

Met de focus op een zero waste lifestyle, biologische producten en lokale producten gaande van droge voeding, ecologische poetsmiddelen en verzorgingsproducten, herbruikbare zakjes, flessen of dispensers, willen Ann en Sylvia de mensen op een makkelijke manier laten kennismaken met een duurzame levensstijl. “Naast de verkoop van producten willen we ook regelmatig workshops en proeverijen houden om het aangeboden assortiment zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de klanten”, vertellen Ann en Sylvia.

De bloem en gist doen het momenteel heel erg goed, net als de vloeibare handzepen en handcrèmes Ann en Sylvia van Eco Sisters

Vloeibare handzepen

Uiteraard kan dat momenteel niet met het coronavirus, maar de vriendinnen houden wel hun winkel open. “Gezien de bijzondere maatregelen mag enkel voeding verkocht worden, maar heel het gamma van Eco Sisters in online te bestellen. We leveren ook gratis aan huis in de regio’s Landen, Velm, Zoutleeuw en Gingelom. Voor alle andere gemeentes verzenden we de pakketten. De bloem en gist doen het momenteel heel erg goed, net als de vloeibare handzepen en handcrèmes.”

Wie gaat shoppen bij Eco Sisters, kan gebruik maken van herbruikbare potjes of zakjes. “Zo hoef je thuis niet overbodig plastic weg te gooien en tegelijk ga je verspilling tegen. Je kan exact de hoeveelheden kopen die je nodig hebt.”

Alle info vind je op www.ecosisters.be.