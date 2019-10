Ambachten: melkventer Jos Reekmans is tegelijk ook klusjesman en biechtvader Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

13u02 0 Landen De melkboer is een uitstervend ras. Twintig jaar geleden waren er nog meer dan duizend, vandaag zijn dat er nog enkele tientallen. Een van hen is Jos Reekmans (57) uit Landen. Ook hij moet elke dag opnieuw opboksen tegen de warenhuizen. “Het tijdperk van de melkventers is voorbij, dat besef ik, maar zolang mijn klanten er zijn, blijf ik met mijn melk rond rijden.”

Jos begint zijn dag al vroeg. Vandaag op het programma staat dan ook de bediening van het centrum van Landen, een drukke dag. Wij gaan even mee op melkronde. “De beenhouwers en bakkers zijn al vroeg deze morgen bediend, zodat ik niet stoor wanneer er al klanten zijn. De overige winkels gaan wat later open, dus die kunnen we ook wat later in de ochtend aandoen.”

120 zuivelproducten

Jos stapt Drukkerij Gysemberg binnen. “Goedemorgen Jos”, klinkt het meteen van achter de toonbank. “Voor mij mag het een pakje boter en wat yoghurt zijn.” Jos verkoopt naast melk ook zuivelproducten. “Je moet ook nog iets anders aanbieden dan enkel melk, want anders geraak je er als melkboer echt niet aan uit. Ik heb in mijn melkwagen steeds een 120-tal zuivelproducten bij. Afhankelijk van de afname pas ik geregeld het aanbod aan. Vooral de ‘pottekes’ yoghurt en de pudding doen goed. Ik draag daarnaast sinds enkele jaren frisdrank rond, sinds er twee lokale brouwers mee gestopt zijn.”

Toch blijft melk nog altijd Jos’ best verkochte product. “Het is wel zo dat het aantal klanten voor melk afgenomen is. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. De particulieren die ik vandaag nog aandoe, zijn allemaal oudere mensen. De jongere generatie koopt zijn melk samen met de andere boodschappen in het warenhuis. En aan scholen mag ik ook niet meer leveren. Daar werkt men liever met brikverpakking, omdat dat gemakkelijker zou zijn. De catering, die de middagmalen verzorgt, brengt ook meteen de melk mee. Het afhaken van de scholen was wel een streep door de rekening, want wekelijks moest ik toch zo’n honderd bakken chocomelk bezorgen.”

Babbeltje

Vijf op zeven dagen doet Jos zijn melkrondes in groot Landen en één keer om de veertien dagen bedient hij buurgemeente Velm. “De klanten kunnen kiezen wanneer ik bij hen langs ga. Soms is dat maar één keer per maand, soms is dat elke week. Niemand is verplicht iets te kopen. Dan doe ik mijn babbeltje en dan ben ik er weer mee weg. No hard feelings! Het is ook al eens gebeurd dat ik me vergiste en een klant vergat. Maar later op de dag viel het me dan toch te binnen en ben ik teruggereden om die klant te bedienen.”

Jos kwam twee jaar geleden zwaar ten val, waarbij hij een ruggenwervel brak. “Sindsdien kamp ik nog steeds met rugproblemen. Vroeger kon ik met twee bakken sleuren, vandaag is dat nog maar met één bak. Je past je automatisch aan. Maar aan stoppen wil ik nog niet denken. Ik doe het nog veel te graag. Het sociaal contact met de mensen is té belangrijk voor mij.”

Klusjesman

En dat zien we duidelijk op straat. Iedereen kent Jos met naam en iedereen begroet hem hartelijk. “Voor veel oudere mensen ben ik, op de postbode misschien na, de enige persoon die ze regelmatig zien. Zij kijken enorm uit naar mijn wekelijks bezoek. Vaak ben ik daardoor ook klusjesman aan huis. Dan vragen ze mij om een lamp te vervangen of een tafel te herzetten. Ik doe dat met veel plezier. En ik zorg ook voor sociale controle. Zo kwam ik tijdens een ronde uit op een oudere vrouw, die gevallen was en niet meer recht kon. Via de buren konden we in de woning om de vrouw uit haar benarde situatie te helpen. En op veel plaatsen ben ik ook de ‘biechtvader’. Mensen komen me alles vertellen. In bepaalde gevallen is het dan wel ‘horen, zien en zwijgen’”, zegt Jos lachend.

Jos begon in 1991 als melkboer. “In de omgeving waren er toen nog vier melkboeren actief. Vandaag ben ik nog de enige. Maar na mij zal het helaas gedaan zijn. Opvolging is er niet.”