Allerlei lekkers, geschenkjes en muzikale noot op Wereldmarkt in domein ‘t Park Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

12u52 0 Landen Al voor de 15de keer vindt komend weekend de Wereldmarkt plaats. De leden van de GROS en het college van burgemeester en schepenen hopen opnieuw heel wat bezoekers te mogen verwelkomen.

Op zondag 10 november is het weer zover. De Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert de jaarlijkse Wereldmarkt. Je kan er kennismaken met de leden van deze raad en andere gemotiveerde Landenaren die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame en eerlijke handel. Aan de leuke standjes leer je heel wat bij over de projecten van de verenigingen in het Zuiden, je kan genieten van een lekker stukje taart en een (h)eerlijk drankje en misschien al een kerstgeschenkje kopen voor een van je naasten.

Gemotiveerde ploeg

“Ik kijk er naar uit om samen met de leden van de GROS mijn schouders te steken onder de organisatie van de Wereldmarkt. Het is een plezier om met deze gemotiveerde ploeg te werken. Ze weten er telkens weer een succesvol evenement van te maken”, aldus schepen van Ontwikkelingssamenwerking Eddy Vandenbosch (L’anders).

Los Callejeros, een Leuvense band met een eigenzinnige en wereldse sound, zorgt voor een muzikale noot. De Wereldmarkt opent haar deuren om 14 uur en vindt plaats in domein ’t Park. Iedereen is welkom. De inkom is gratis.