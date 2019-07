Actieplan Mooimakers is goedgekeurd vdt

10 juli 2019

18u09 0 Landen Het schepencollege keurde het actieplan van het project Mooimakers goed. Het komende jaar zal het personeel van de stad zowat maandelijks samen met coach Rik van Mooimakers werken aan dit actieplan.

Een uitgebreid vuilnisbakkenplan met monitoring van de inhoud en maatregelen op basis van de analyse, optimaliseren van het veegplan, verenigingen en scholen motiveren voor acties als ‘Operatie Proper’, meedoen aan de week van de handhaving, optimaliseren van het meldingssysteem, metingen rond hondenpoep, sigarettenpeuken en kauwgom, versterken van de structurele vrijwilligerswerking en het uitwerken van handhavingsbeleid staan op de agenda.

“Dit project is een mooi voorbeeld van noden vertalen in acties, monitoren en meten om nadien breed te kunnen evalueren en indien nodig bij te sturen”, zegt Saartje Ieven (L’anders), schepen van Leefmilieu. “En dit in samenwerking met personeel over diensten heen, vrijwilligers en burgers, met een zo mooi mogelijk Landen in het vizier.”