Acht maanden cel voor oplichter KAR

20 januari 2020

09u37 0 Landen Een man is veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden voor oplichting van een bejaarde vrouw uit Landen. Via phishing haalde hij ruim 30.000 euro van haar rekening. De transactie kreeg “cadeau” als mededeling.

Het slachtoffer kreeg op 30 april 2018 een mail die afkomstig leek van haar bankkantoor Argenta. Daarin stond een procedure beschreven voor de aanvraag van een nieuwe kaartlezer. De bejaarde vrouw moest daarbij ook de pincode van haar bankkaart ingeven.

Zeven dagen later kreeg de vrouw telefoon van haar bank met de mededeling dat verdachte transacties op haar rekening hadden plaatsgevonden. In het totaal was 31.390 euro overgeschreven naar drie verschillende bankrekeningen.

Zo was op 4 mei 10.500 euro overgeschreven naar een rekeningnummer dat Samuel A. op 26 april had geopend in het kantoor van Argenta in Landen. De handtekening op dat formulier kwam overeen met die op zijn identiteitskaart. Samuel A., die nog een blanco stafregister had, liet verstek gaan op de zitting. Hij kreeg eveneens een boete van 400 euro.