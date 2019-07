Aangekondigde prijstijging van Ecowerf herbekeken vdt

04 juli 2019

11u53 0 Landen Ecowerf kondigde haar 27 vennoten een prijsstijging aan van de diftartarieven, een prijsstijging die vanaf 1 januari 2020 wordt aangerekend aan de burger. Landen protesteerde en haalde slag thuis.

“Bij het voorstel van Ecowerf kon je heel wat kritische bedenkingen en opmerkingen formuleren”, zegt schepen van Leefmilieu Saartje Ieven (L’anders). “Een verhoging van de aanbiedings- en ophaalkosten van het afval en een verhoging van de huurtarieven van de afvalcontainers sluit niet echt aan bij het principe van ‘de vervuiler betaalt’.”

De stad polste naar de mening van de Landenaar via de Facebookpagina en legde het dossier ook voor aan de Landense Minaraad. Deze opmerkingen werden allemaal overgemaakt aan Ecowerf. Het college van burgemeester en schepenen formuleerde daarop een ongunstig en gemotiveerd advies op de tariefverhoging. “Landen was daarmee een van de weinige vennoten die een duidelijk en kritisch signaal aan Ecowerf gaf”, zegt schepen Ieven. “Ecowerf kon hier blijkbaar niet naast kijken want op de raad van bestuur van 26 juni werd het aanvankelijk plan herzien. Op 27 juni verstuurde Ecowerf daarop een persbericht over de aangepaste tarieven. De huur van de containers stijgt niet. We volgen het dossier met aandacht verder op.”