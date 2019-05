42-jarige bestuurder gewond na aanrijding Kristien Bollen

22 mei 2019

Op het kruispunt van de Goffinstraat met de Raatshovenstraat in Landen kwam het dinsdagmiddag rond 12.50 uur tot een aanrijding waarbij twee wagens betrokken waren. De bestuurder van een Toyota Hilux, de 72-jarige R.C. uit Landen, wilde links afdraaien maar werd in de flank gegrepen door een Ford B-max, bestuurd door de 42-jarige B.W. uit Hélécine. De man uit Hélécine raakte gewond en werd overgebracht naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. Beide wagens liepen zware schade op en dienden getakeld te worden.